Die Aktie der Deutschen Bank legte in den letzten Handelstagen eine veritable Erholung hin und konnte hierbei einige wichtige Widerstände aus dem Weg räumen. Kurzum: Das Chartbild hellte zuletzt deutlich auf und dennoch gibt es etwas zu mäkeln…

Vor allem der Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereich 7,0 / 7,3 Euro war aus charttechnischer Sicht eminent wichtig und sollte die Aktie auch in puncto Bodenbildungen einen wichtigen Schritt weiter gebracht haben. Neben wichtigen Horizontalwiderständen verlief in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie und der Ausbruch über die 7,3 Euro generierten in Summe ein starkes Kaufsignal.

Dieses entfaltete zügig seine Wirkung und führte die Aktie in den nächsten Widerstandsbereich 8,0 / 8,1 Euro. In den letzten Wochen bildete sich als Folge der Erholungsbewegung ein Aufwärtstrendkanal aus. Die Oberseite des Trendkanals verläuft aktuell ebenfalls im Bereich von 8,0 / 8,1 Euro. Ein Ausbruch über dieses veritable Widerstandscluster hätte zu einer Trendbeschleunigung geführt. Ein erster Versuch scheiterte kürzlich jedoch. Mit Blick auf die zurückliegenden Kursgewinne kommen diese Gewinnmitnahmen sicherlich nicht überraschend. Wichtig ist nun allerdings, dass sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 7,3 / 7,0 Euro abspielt. Unter die 7,0 Euro sollte es nicht gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Sollte es der Aktie hingegen doch noch gelingen, die 8,1 Euro zu überwinden, dann würden die 9,0 Euro als nächstes potentielles Bewegungsziel warten.