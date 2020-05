Börse Daily am Sonntag mit DAX, Gold, Adidas, Vonovia, Deutsche Wohnen, Amazon, Caterpillar, Micron

statistisch ist der Mai eigentlich kein guter Börsenmonat. In diesem Jahr zeigt sich der Mai allerdings von seiner Glanzseite und besticht mit nach oben laufenden Notierungen. So wird sich machner Anleger verwundert die Augen reiben: Steigende Kurse trotz Corona und trotz des daraus folgenden Wirtschaftseinbruchs? Die Antwort liegt in den Folgen der Corona-Krise!

Das Geld war schon vor der Corona-Pandemie billig. Mit den atemberaubenden Hilfspaketen von Politik und Notenbanken ist das Geld aber noch billiger geworden. Zudem mangelt es an Investitionsmöglichkeiten, die sich aktuell noch als sinnvoll erweisen. Somit zieht der Aktienmarkt das billige Geld an und sorgt für entsprechende Gewinne. Ob diese gerechtfertigt sind, bleibt offen.