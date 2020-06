Nebenbei Geld verdienen: kreative Ideen für ein Nebeneinkommen

Wichtig ist, dass Sie dabei mit einer guten Ausrüstung an den Start gehen, die es Ihnen ermöglicht, gute Fotos anbieten zu können. Wer schon etwas Erfahrung gesammelt hat, kann seine Fotografendienste auch bei Kunden anbieten. Ob Kinderfotografie, Portraits oder kreative Tierfotos, auch ein semi-professioneller Fotograf kann hier ein paar Euro dazuverdienen.

2. Single Coaching

Warum zerbrechen so viele Partnerschaften und warum suchen Singles oft vergebens nach dem Partner fürs Leben? Viele Menschen leben alleine, obwohl dies nicht unbedingt so gewollt ist.

Wenn Sie ein charismatischer Redner sind, der andere überzeugen kann und sein Wissen gut und sympathisch vermitteln kann, können Sie als Singlecoach erfolgreich werden und damit gutes Geld verdienen.

Immer mehr Menschen suchen in bestimmten Lebensfragen die Erfahrung und Hilfe von Life-Coaches, die ihren Klienten helfen, eine wichtige Hürde in deren Leben zu überwinden.

Sie können selbst Seminare abhalten oder Ihren Klienten in Einzelstunden zu mehr Selbstvertrauen und somit zu neuem Liebesglück zu verhelfen, wie z.B. hier.

Einzig wichtig sind Ihr charismatisches Auftreten und die Fähigkeit, andere von Ihren Tipps und Taktiken begeistern zu können. Für Seminare können Sie in den meisten Städten Räumlichkeiten mieten oder Sie nutzen ein kleines Büro für die therapeutischen Einzelstunden.

Zeigen Sie den ungewollten Singles Wege auf, mit denen diese ihr Selbstbewusstsein aufwerten können.

So sind beispielsweise die Punkte zu erwähnen: Wie kann man im Alltag das Flirten lernen? Wie lernt man es, auf einen fremden Menschen charismatisch zuzugehen und ein Flirtgespräch zu beginnen?