Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Gold nahm sich zuletzt eine kleines Auszeit von ihrer fulminanten Rally.

In unserer letzten Kommentierung vom 30.04. hieß es unter anderem „[…]Aus charttechnischer Sicht fehlen Signale, die eine obere Trendwend kurzfristig erwarten lassen. Sollte es jedoch unter die 22,5 US-Dollar oder gar 20,0 US-Dollar gehen, muss die Lage unter diesem Aspekt neu bewertet werden. Solange sich die Konsolidierung oberhalb von 20,0 US-Dollar abspielt, ist alles im grünen Bereich; idealerweise oberhalb von 22,5 US-Dollar. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch auf ein neues Hoch (also über die 27,5 US-Dollar hinweg) das Rallyszenario wieder anheizen…“

In der Folgezeit vermochte es die Aktie dann nicht mehr, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Im Bereich von 27,5 bis 28,2 US-Dollar etablierte sich schließlich ein Widerstandsbereich. Kurzzeitig wurde es auf der Unterseite etwas heikel als die Aktie dynamisch in Richtung heiße Zone – also den aus unserer Sicht zentralen Unterstützungsbereich 22,5 / 20,0 US-Dollar - abtauchte. Um das bullische Szenario am Laufen zu halten, sollte es nicht mehr unter die 20,0 US-Dollar gehen; im Idealfall halten bereits die 22,5 US-Dollar.

Über kurz oder lang sehen wir mit Blick auf das Goldpreispotential die Aktien der Produzenten weiterhin im Vorteil. Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar „GOLD-Nun aber!“ vom 31.05.

Kommen wir auf Barrick Gold zurück. Kurzfristig könnte sich unserer Meinung nach eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 27,5 / 28,2 US-Dollar auf der Oberseite sowie 22,5 / 20,0 US-Dollar auf der Unterseite etablieren. Nach der starken Rally sollte eine ausgedehnte Konsolidierung nicht überraschen. Sie wäre auch unter charttechnischen Aspekten durchaus willkommen, könnte sie doch die Basis für einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite werden… Unter die 20,0 US-Dollar sollte es hierbei aber nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.