An drei Tagen in Folge hat die BioNTech Aktie sich an einer Zone bei 46,30/47,16 Dollar stabilisieren können. In der Nähe liegt der übergeordnet weiter intakte Aufwärtstrend der volatilen Biotech-Aktie, die einige Kurskapriolen im Zuge der Corona-Krise durchlaufen hat. Grund ist eine zwischenzeitliche Rallye der Aktie aufgrund der Arbeiten der Mainzer an einer Entwicklung eines Impfstoffes gegen Sars-CoV-2-Viren, die Auslöser der ...