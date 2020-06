Bei der Ballard Power Aktie wird es aktuell charttechnisch interessant. Nachdem der Aktienkurs des kanadischen Brennstoffzellen-Konzerns gerade erst Hinderniszonen zwischen 10,16 Dollar und 10,60/10,64 Dollar überwinden konnte, scheiterte Ballards Aktienkurs am 27. Mai mit dem Breakversuch an der knapp darüber liegenden Widerstandszne um 10,70/10,96 Dollar. In den letzten beiden Handelstagen gelang es der Ballard Power Aktie nicht, ...