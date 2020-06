Der Krimi um Lufthansa ist spannender als jeder Tatort. Die Bürokraten aus Brüssel drohen dem Kranich mit der Schlachtung, die Aktionäre fluchen, das Management kämpft und dazwischen verhandeln überforderte Politiker aus Berlin. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Das Grounding ist jedenfalls in Sichtweite. Ob die Aktie durchstarten kann, haben wir analysiert.

Hier liegt ein steiniger Weg vor uns. Die Aktie hat sich nochmal hochgerappelt, ist aber stark angezählt. Der Widerstand von €10.460 muss mit viel Schub genommen werden. Dann kann auch ein turbulenter Steigflug in Angriff genommen werden, der den Kranich in den Bereich von €21.270 und damit aus der unmittelbaren Gefahrenzone bringen dürfte. Wenn diese Flughöhe erreicht wurde, folgt in diesem Szenario eine Kursänderung, die als Korrektur zur Unterstützung von €10.460 führt. Erst dann würden sich die Turbulenzen legen und die Aktie könnte sauber durchstarten, Kurs €32.00.

FAZIT

Die Lufthansa hat einen Maschinenschaden, ist aber noch flugfähig. Irgendwie wird es wohl ein Rettungspaket geben, mit dem der Kranich wieder an Höhe gewinnen kann. Der Aktie stehen turbulente Zeiten bevor. Der Anstieg wird nicht einfach und mit korrektiven Rückschlägen ist zu rechnen. Wird dann bei €10.460 ein Boden hinterlegt, kann der Titel wieder durchstarten.

Wir sind bereits letzte Woche bei Henkel eingestiegen und werden weitere Positionen hinterlegen in dieser Woche. Wenn Sie den Start für Langfristige Positionen nicht verpassen wollen, testen Sie Deutschlands akkurateste Aktienanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de