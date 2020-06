NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handel an der Wall Street dürfte am Montag trotz positiver Vorgaben aus Asien und Europa verhalten starten. In den Vereinigten Staaten laste die Sorge um eine Eskalation der Auseinandersetzung zwischen Washington und Peking auf der Stimmung, hieß es am Markt. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial eine knappe Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer bei 25 355,50 Punkten.

Kreisen zufolge haben chinesische Regierungsvertreter große staatliche Agrarkonzerne angewiesen, den Einkauf mancher amerikanischer Landwirtschaftsgüter zu unterbrechen. Die Maßnahme sei die Reaktion Pekings auf die steigenden Spannungen mit den USA wegen Hongkong, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

In Asien hatten die Aktienmärkte trotzdem höher geschlossen, vor allem der chinesische CSI 300 und der Hang Seng in Hongkong. In Europa gab es zuletzt ebenfalls Kursgewinne, wenn auch nur kleine. In Frankfurt allerdings wird wegen Pfingstmontag erst am Dienstag wieder gehandelt.

US-Konjunkturdaten lagen zunächst nicht vor. Im Verlauf werden Daten zur Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und zu den Investitionen im Baubereich veröffentlicht. Aus der Unternehmenswelt gab es vor dem Handelsstart keine marktbewegenden Neuigkeiten./he