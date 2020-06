Der Kauf von Wirecard Aktien durch Markus Braun im Volumen von 2,5 Millionen Euro in der vergangenen Woche hat zwar die Gemüter erhitzt, doch könnte er auch den Aktienkurs in Gang gebracht haben. In den letzten Tagen konnte sich der DAX-Wert bis an eine charttechnische Widerstandsmarke bei 94,33/95,78 Euro heran arbeiten, diese am Donnerstag und Freitag aber noch nicht überwinden. Aktuell aber sieht es besser aus: Am Dienstagmorgen ...