AllianzGI etabliert integrierte globale Fixed-Income-Plattform

Die integrierte Plattform für die globalen Kapazitäten im Anleihebereich mit einem Volumen von insgesamt 193 Milliarden Euro besteht aus fünf Pfeilern: Core Fixed Income unter der Leitung von Julian Le Beron (London), Credit unter Vincent Marioni (Paris), Asian & Emerging Markets unter David Tan (Singapur) und Richard House (London), Insurance & LDI unter David Gillard (London) sowie Advanced Fixed Income unter Maxence Mormède (Frankfurt). Die Teams dieser langjährig erfahrenen Investmentexperten wahren ein Maximum an Kontinuität in der Portfolioverantwortung und Zusammensetzung, gleichzeitig werden die Zusammenarbeit zwischen den Teams sowie der Austausch und die Umsetzung der besten Ideen und Praktiken gestärkt. Franck Dixmier, der das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren bereits in den vergangenen fünf Jahren geleitet hat, ist als CIO Fixed Income vollständig in die Implementierung und Beaufsichtigung sämtlicher Anlageprozesse eingebunden.

Die vereinfachte Struktur bietet in Bezug auf Investmentprozesse und Teams volle Kontinuität, verbessert dabei aber gleichzeitig die Möglichkeiten, das umfassende Potenzial der Fixed-Income-Expertise von AllianzGI freizusetzen. So wird die Firma durch die Zusammenführung von mehr als 25 Credit-Spezialisten über eines der größten Credit-Research-Teams der Branche verfügen. Dazu gehören auch Ressourcen, die darauf ausgerichtet sind, die bewährten ESG- und Nachhaltigkeitskompetenzen auf der Fixed-Income-Plattform zu verstärken.

Franck Dixmier, CIO Fixed Income, kommentiert: „Die Fixed-Income-Märkte werden zunehmend durch weltweite Opportunitäten bestimmt. Kunden erkennen dabei, dass eine globale Denkweise und globale Kompetenzen, die AllianzGI in einzigartiger Weise zu bieten hat, in jeder Anleihestrategie erheblichen Mehrwert schaffen kann, unabhängig von deren geografischer Herkunft. Durch die Zusammenführung unseres im Zeitablauf größer gewordenen Fixed-Income-Bereichs auf einer globalen Plattform unter einer harmonisierten Führungsstruktur können wir unsere Investmentexpertise noch schlagkräftiger einsetzen, um für unsere Kunden nachhaltige Werte zu schaffen.“