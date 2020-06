Der Chemekonzern BASF hat mit den Bauarbeiten an den ersten Anlagen am neuen Verbundstandort in Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong begonnen. Offiziel läuft das 10 Milliarden Dollar schwere Investitionsprojekt bereits seit November des vergangenen Jahres, der Startschuss für die Bauarbeiten erfolgte aber erst jetzt. Mit den im Bau befindlichen Anlagen will BASF technische Kunststoffe und thermoplastisches Polyurethan für ...