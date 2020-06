Am vergangenen Donnerstag tagte der VW-Aufsichtsrat. Ein Rauswurf von Vorstandschef Herbert Diess war dabei laut „Handelsblatt Online“ zwar kein Thema. Doch der Manager habe sich für die verpatzten Anläufe beim neuen Golf 8 und beim Elektrofahrzeug ID.3 rechtfertigen müssen. Nie habe es in der Golf-Produktion so viele Probleme gegeben wie aktuell, habe ein Aufsichtsratsmitglied geklagt. Auch der ID.3 habe so viele Mängel, dass eine ernste Belastung für das Unternehmen zu befürchten sei. Selbst wenn eine Entlassung von Diess bei der jüngsten Sitzung kein Thema gewesen sei – Diess werde nun liefern müssen, so „Handelsblatt Online“. Sollte es weiterhin massive Probleme bei den wichtigen Modellen geben, dann werde über dessen Zukunft an der VW-Spitze noch geredet werden müssen.

200-Tage-Linie als Hürde