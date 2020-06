Ballard Power hat sich in den vergangenen Tagen mit großen Schritten an sein Vor-Corona-Hoch herangepirscht. Damit zählt die Wasserstoff-Aktie derzeit zum aussichtsreichsten, was die Kurszettel zu bieten haben. Geht es so weiter, wird es nicht mehr lange dauern, bis Ballard Power neue Rekordhochs erreicht.

Anleger-Tipp: Wenn Sie wissen wollen, welche Wasserstoff-Aktie die größten Gewinnchancen besitzt, sollten Sie unbedingt unseren großen Sonderreport lesen. Einfach hier klicken.