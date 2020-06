Fonds-News: Nachhaltigkeit: viel Luft nach oben bei großen Fondsgesellschaften

ESG-Kriterien bei Fondsgesellschaften – alles nur Marketing?

Vermögensverwalter und Banken kommen nur unzureichend dem selbsterklärten Nachhaltigkeitsanspruch nach – diese und weitere News im Überblick.

Nachhaltiges Anlegen ist ein boomendes Thema und ein Wachstumsmarkt. Vor einigen Jahren noch ein Nischenthema scheinen ESG-Kriterien im Mittelpunkt großer Fondgesellschaften zu stehen. Schließlich ist auch hinreichend bewiesen, dass Anleger keine Renditeeinbußen mit ökologischen Investments hinnehmen müssen. So berichten die Unternehmen häufig von spezifischen Nachhaltigkeitsansätzen und hauseigenen ESG-Research-Teams. Doch wie nachhaltig agieren die großen Fondsgesellschaften wirklich? Die Wohltätigkeitsorganisation ShareAction kommt in einer Studie zu einem andren Ergebnis – meldet die Neue Züricher Zeitung. Insgesamt 75 Fondsgesellschaften bzw. die entsprechenden Portfolios seien zu folgenden Bereichen geprüft worden: Verankerung nachhaltiger Investments, Klimawandel, Menschenrechte und Biodiversität. ShareAction hätte festgestellt, dass es noch Nachholbedarf gäbe. Kein einziger Anbieter sei mit dem höchsten Rating (AAA= „Goldstandard“) bewertet worden. Die am besten bewerteten fünf Unternehmen ließen sich auf der dritthöchsten Stufe „A“ finden. Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco hätte den ersten Platz, die französische Großbank BNP Paribas den zweiten Rang belegt. Den Ergebnissen der Studie zufolge hätten europäische Vermögensverwalter wesentlich besser als amerikanische abgeschnitten.