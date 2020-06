Nach Corona-Stopp: Nevada Copper peilt wieder Produktionsstart an!

Nach der Zwangspause in Folge der Corona-Pandemie peilt Nevada Copper die Produktion von Kupfer-Konzentrat ab dem dritten Quartal an. Derweil werden die Pläne für das weitere Ramp-Up der neue Pumpkin Hollow-Untergrundmine vorangetrieben. Die Aktie scheint die Bodenbildung abgeschlossen zu haben.

Anfang April musste Nevada Copper (0,16 CAD | 0,12 Euro; CA64128F1099) in die Zwangspause gehen. Die Corona-Pandemie fürhte auch in Nevada zu Einschränkungen im Bergbau. Dabei befand man sich mitten im Ramp-Up der erst im Dezember eröffneten Pumpkin Hollow-Untergrundmine. Doch nun gibt es gute Nachrichten für die Investoren. Das Unternehmen kündigte an, im dritten Quartal die Produktion von Kupferkonzentrat wieder aufzunehmen. Es soll also in wenigen Wochen wieder gefördert werden. Die Pause hat man genutzt, um den Plan für das weitere Ramp-Up der Mine zu optimieren. Zudem wurden weitere Untergrundarbeiten erledigt bezüglich der Infrastruktur und Einrichtungen (mehr hier). Zudem sei auch der Restart-Plan weit fortgeschritten, wozu auch die Kommissionierung der Verarbeitungsanlage gehört. Vorstandschef Evan Spencer sieht die Fertigstellung des Hauptschachts als einen Meilenstein bei den aktuellen Arbeiten.

Kupferaktien bieten Chancen

Das Ramp-Up, also das Hochfahren der Produktion auf die volle Kapazität, ist die kritischte Phase bei einer neuen Mine. Dementsprechend litt die Aktie von Nevada Copper stark unter dem aufgrund der staatlichen Beschränkungen verhängten Stopp der Arbeiten. Allerdings traf dies auch andere Kupferunternehmen, zudem leidet die Branche immer noch unter dem niedrigen Kupferpreisen. Die Aktie scheint nun ihren Boden gefunden zu haben, notiert aber weiter nahe ihres Mehrjahrestiefs. Der Wert des Unternehmens ist an der Börse auf aktuell 126 Mio. kanadische Dollar (CAD) gesunken, was kaum mehr ist als der geplante, jährliche Cashflow, der bei voller Kapazität erreicht werden soll.

Aktieninfo Nevada Copper

Börsenkürzel TSX-V: NCU

ISIN: CA64128F1099

Aktienkurs: 0,16 CAD | 0,12 Euro

Börsenwert: 126 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 789 Mio.

davon Optionen/Warrants: 27 Mio.

Weitere Informationen zum Unternehmen und eine aktuelle Investoren-Präsentation finden Sie unter https://www.nevadacopper.com/.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Nevada Copper, Stockwatch