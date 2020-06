Nachdem flatex am 30. Mai bereits die Vertragsverlängerungen der Vorstände Frank Niehage (CEO) und Muhamad Chahrour (CFO) bis 2025 bekannt gegeben hat, gibt es am Dienstag weitere Nachrichten des Fintech-Unternehmens aus Frankfurt. Der Anteilschein von flatex, bisher im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Börse notiert, soll in das stärker regulierte Marktsegment Prime Standard wechseln. Das Uplisting solle im vierten Quartal ...