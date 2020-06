London – Tenbagger-Report.de – Die Aktie der weltgrößten Minengesellschaft Newmont Mining (WKN: 853823) hat jüngst ihr neues Mehrjahreshoch markiert und Anleger sind beim Milliardenkonzern, wegen steigender Goldpreise, aus dem Häuschen. Vom Interesse an neuen Goldprojekten profitiert auch FenixOro Gold (WKN: A2P5AC) . Der Kurs dieser brandneuen Goldentwicklungsgesellschaft aus Kolumbien springt seit wenigen Tagen euphorisch an.

WKN: A2P5AC | ISIN: CA31447M1077



Börsen: Toronto – Frankfurt – München – FINRA OTC-Handel

Kurs: 0,29 Kanada-Dollar | 0,195 Euro (Frankfurt)

FenixOro Gold – seit dem Wochenende mit extrem positivem Nachrichten

Selten geht es bei Explorern derart rasant und schlagfertig zu, wie bei FenixOro Gold. Am Freitag verkündete das Management den Start des Bohrprogramms auf dem Abriaqui-Prokjekt.

Dieses sollte sich in den nächsten Tagen.

Newmont Mining sorgte vor wenigen Jahren für eine helle Aufregung bei Anlegern, weil sich der Konzern mit einem dicken zweistelligen Millionenbetrag am damaligen Explorer Continental Gold beteiligte, der das Buritica-Vorkommen in Kolumbien entdeckte, welches in den Bergen um Medellin herum lagerte und wo bisher über 10 Millionen Goldunzen, mit beachtlichen Goldgehalten, direkt von der Oberfläche an, bestätigt werden konnten, die ein echtes Weltvorkommen ausmacht und wie es heutzutage nur noch höchstens 1-2 Mal alle paar Jahre entdeckt wird.

Das Potenzial für die Entwicklung einer rentablen Mine war offensichtlich so große, dass vor wenigen Monaten eine Übernahme der Gesellschaft durch den chinesischen Kupfer- und Gold-Konzern Zijin Mining erfolgte, der für die kurz vor dem Start des Minenbetriebs rund 1 Milliarde US-Dollar für Continental Gold auf den Tisch legte und dessen Aktionäre mit prozentual satten, dreistelligen Kursgewinnen beglückte.

Doch das ist Vergangenheit. Die Zukunft wartet auf dem Nachbarhügel.

FenixOro springt als Nachfolger in die Fußstapfen von Continental Gold

Nun hat sich der selbe Geologe, der sich für die Entwicklung des Buritica-Vorkommens verantwortlich zeigte, einer neuen – kleinen – extrem chancenreichen Gesellschaft angeschlossen, die den Namen FenixOro Gold trägt.

Das Kurspotenzial müsste hier für Anleger noch gigantischer sein, als es bei Continental Gold jemals war. Denn die Aktie beginnt ihre Historie nun mit einer Startbewertung von lediglich 18 Mio. CA$ oder weniger als 14 Mio. US$, also bei nur gut einem Siebzigstel der Übernahme-Bewertung, die Continental Gold aufwies.