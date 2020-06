NEW YORK (dpa-AFX) - Die freundliche Stimmung an den globalen Aktienmärkten hat im frühen Handel am Dienstag die Kurse langlaufender US-Staatsanleihen belastet. Die weltweiten Lockerungen der Beschränkungsmaßnahmen in der Corona-Krise und die zahlreichen wirtschaftlichen Hilfspakete geben den Börsen weltweit Auftrieb, so dass die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gering war.

Derweil kommt es seit Tagen in Washington, New York und anderen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser der Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Die mit den Protesten verbundenen Unsicherheiten und die weiter schwelenden Konflikte zwischen den USA und China, stützen tendenziell die US-Staatsanleihen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,158 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 23/32 Punkten. Ihre Rendite betrug 0,307 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 3/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,669 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 16/32 Punkte auf 94 20/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,472 Prozent./la/jsl/he