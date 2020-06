Kauflaune lässt Kurse steigen

Anleihen: Im Rückwärtsgang

An den deutschen Anleihemärkten haben die Kurse in der vergangenen Woche weiter nachgegeben. Der fortgesetzte Optimismus an den Börsen und die damit einhergehende Risikofreude ließ die Anleger erneut zu Aktien anstelle der als sicher geltenden Bundespapiere greifen. Belastend wirkte sich auch der Vorschlag der EU-Kommission für einen Corona-Wiederaufbaufonds aus. Im Wochenvergleich stieg die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von -0,49 auf -0,45 Prozent. Die Umlaufrendite erhöhte sich von -0,48 auf -0,41 Prozent.

US-Märkte laufen weiter nach oben

An den US-Aktienbörsen ist es in der vergangenen Woche aufwärts gegangen, wobei sich auch hier zu Ende der Handelswoche die Stimmung der Anleger etwas eingetrübt hat. Schwache Wirtschafsdaten und Sorgen in Bezug auf die Spannungen mit China belasteten. Der Dow-Jones-Index zog im Wochenvergleich um 3,8 Prozent auf 25.383,11 Punkte an. Der breiter gefasste S&P-500-Index legte um 3,0 Prozent auf 3.044 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq-100-Index verbesserte sich um 1,5 Prozent auf 9.555,52 Punkte. Am Pfingstmontag, an dem in den USA gehandelt wurde, zogen die Kurse weiter an, die Zurückhaltung vom Freitag war weitgehend verflogen.