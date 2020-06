In den vergangenen Handelstagen zeigte sich an den Finanzmärkten ein überwiegend freundliches Bild.

25. - 29. Mai 2020



Diese Woche: Freundliche Märkte, Erholung setzt sich fort

An den Finanzmärkten setzte sich in der Berichtswoche die freundliche Tendenz fort. Die Aktienbörsen verbuchten teils deutliche Zugewinne. Vor allem wurden Aktien von Unternehmen aus zyklische Sektoren sowie von Banken präferiert. Im Rentenbereich waren vor dem Hintergrund der gestiegenen Risikofreude insbesondere Papiere mit Renditeaufschlag wie etwa Staatanleihen aus der Peripherie und Unternehmensanleihen gesucht. Die als sicher geltenden US-Schatzanweisungen und deutsche Bundesanleihen notierten hingegen unverändert beziehungsweise gaben etwas nach.

Konjunktur: Schlechte Daten, aber bessere Stimmung

Die zuletzt veröffentlichten „harten“ Wirtschaftsdaten waren unverändert schlecht, die Stimmung hat sich von der Talsohle ausgehend zuletzt verbessert. So ließ der am Montag veröffentlichte Ifo-Index Raum für Zuversicht. Die jüngsten Lockerungsmaßnahmen haben im Mai die Stimmung in den deutschen Unternehmen etwas aufgehellt. Die Konjunkturerwartungen, die für die Finanzmärkte entscheidende Komponente, haben nach dem Rekordtief im April ihren Tiefpunkt wohl durchschritten. Die Verbesserung resultiert auch aus den Erfolgen der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Pandemieausbreitung sowie der verfolgten Exitstrategie. So sind bei einem möglichen Wiederaufflammen der Infektionsraten nur regionale und keine flächendeckenden Gegenmaßnahmen geplant. Dadurch hat sich die mit der Pandemie verbundene enorme Unsicherheit für die Unternehmen leicht verringert. Auch die Konsumenten können besser planen, was das Wachstum unterstützt. Eine weitere Stimmungsaufhellung ist in der nächsten Zeit deshalb wahrscheinlich. Allerdings wird die Diskrepanz zwischen den besseren Frühindikatoren und den nach wie vor sehr schlechten realen Konjunkturdaten noch eine Zeit weiterbestehen. Die Finanzmärkte werden aber wie bisher in erster Linie auf die Entwicklung der Frühindikatoren achten.

Etwas Hoffnung machten am Freitag die deutschen Einzelhandelsumsätze, die im April mit minus 5,3 Prozent gegen Vormonat bzw. minus 6,5 Prozent gegen Vorjahr deutlich besser als die Erwartungen (minus 12 bzw. minus 14 Prozent) ausfielen. Allerdings waren in einigen Teilkomponenten, wie etwa Bekleidung, drastische Einbrüche zu konstatieren. Am US-Arbeitsmarkt zeigte sich die Lage mit 2,1 Millionen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche weiterhin angespannt. Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter waren mit minus 17 Prozent aufgrund des Automobil- und des Luftfahrtsektors ebenfalls sehr schwach.