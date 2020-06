Die mexikanische Regierung hat den Bergbau offiziell im Bundesregister zu einem wesentlichen Geschäftsbereich erklärt, sodass die Unternehmen ab dem 1. Juni mit der Wiederaufnahme des Betriebs beginnen können, vorausgesetzt, sie erfüllen die festgelegten COVID-19-Richtlinien. Gegenwärtig bereiten sich die Betriebe Platosa und Miguel Auza von Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; FRA: A1XDB7) in Mexiko auf eine sichere Wiederaufnahme des Betriebs in unmittelbarer Zukunft vor.

Während der Aussetzung wurden sowohl in Platosa als auch in Miguel Auza weiterhin kritische Pumpen und routinemäßige Wartungsarbeiten an der kritischen Infrastruktur durchgeführt, um eine reibungslose Wiederaufnahme des Betriebs zu gewährleisten. Das Unternehmen überprüft auch Explorationsprogramme, um eine sichere Wiederaufnahme des Betriebs sicherzustellen. Das Unternehmen hat keine Fälle von COVID-19 gemeldet, und in den umliegenden Gemeinden wurden nur minimale Fälle verzeichnet.

Senkung der Betriebskosten erwartet

Das Unternehmen hat mehrere Verbesserungspläne vorangetrieben, von denen eine wesentliche Senkung der Betriebskosten erwartet wird. Insbesondere ist das Unternehmen dabei, die Vorbereitungen mit einem neuen Energieversorger abzuschließen, hat seine Belegschaft reduziert und verhandelt oder implementiert eine Reihe anderer Optimierungs- oder Kosteneinsparungsinitiativen. Es wird erwartet, dass der Wechsel des Energieversorgers zu einer erheblichen Senkung der Einheitssätze führen wird, wobei Energie in letzter Zeit etwa 40 Prozent der Betriebsausgaben ausmachte.

Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Monaten eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz seiner Arbeitskräfte und der örtlichen Gemeinden auf der Grundlage der sich entwickelnden internationalen Best Practice der US-Zentren für Krankheitskontrolle und der Bergbauindustrie umgesetzt. Das Unternehmen überprüft diese Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie voll funktionsfähig sind und den Anforderungen der mexikanischen Regierung entsprechen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Excellon hat dem Unterstaatssekretariat für Bergbau und dem Gesundheitsministerium detaillierte Pläne vorgelegt, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Anforderungen nachzuweisen.

Im Zusammenhang mit COVID-19 hat Excellon eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt, darunter routinemäßige Gesundheitskontrollen aller Personen, die in Geschäftseinheiten eintreten; die Beschaffung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung und anderer Materialien, die für eine wirksame Reaktion auf COVID-19 erforderlich sind; Distanzierung am Arbeitsplatz; das Verbot des Zutritts von Besuchern und Auftragnehmern und die Beschränkung des Zutritts von Lieferanten auf diejenigen, die kritische Betriebsmaterialien liefern.

