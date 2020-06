ABO Wind verkauft drei Windparks, die derzeit noch gebaut werden. Die Anlagen stehen in Frankreich sowie in Nordirland. Ein weiterer Verkauf in Frankreich wird verhandelt, hier kann es bald eine Vollzugsmeldung geben. Das Investitionsvolumen dieser fünf Projekte liegt bei 100 Millionen Euro. In Castlegore (Nordirland) gehen sechs Anlagen mit 20 Megawatt Leistung an den Finanzinvestor Capital Dynamics aus London. Die Käufer in ...