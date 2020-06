Wie wichtig ist die Beleuchtung für deinen Trading Arbeitsplatz

Eine gute Beleuchtung ist an jedem Arbeitsplatz wichtig. Doch im Gegensatz zu einer Produktionshalle, in der man sich bewegt und sich somit meist auch die Lichtverhältnisse im Laufe des Arbeitstages ändert, muss man in einem Büro über viele Stunden an seinem Platz sitzen und konzentriert arbeiten. Eine falsche Beleuchtung kann da großen Schaden anrichten.