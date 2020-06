Baumot startet in der Schweiz und in Italien wieder mit den Nachrüstungsarbeiten. Seit Anfang der Woche kann man dort nach dem Lockdown wieder im Regelbetrieb tätig sein. Zuvor konnte Baumot schon in Deutschland und in Großbritannien seine Arbeiten wieder aufnehmen.Baumot-Vorstand Stefan Beinkämpen ist über die Entwicklung in Italien erfreut: „In Italien waren die Maßnahmen rund um Corona bekanntlich besonders hart und ...