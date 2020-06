WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag deutliche Kursgewinne verbuchen können. Der ATX zog um 3,43 Prozent auf 2308,79 Punkte an. Auch das internationale Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die positive Stimmung an den Finanzmärkten auf die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger sowie auf den wachsenden Optimismus wegen der weltweiten Lockerungen in der Coronakrise.

Die Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen fiel allerdings sehr dünn aus. Auch datenseitig blieb es ruhig. Mit Spannung warten die Anleger bereits auf die Zinssitzung der EZB am Donnerstag.