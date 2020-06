× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Schluss Einheitlich im Plus

Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag im Plus geschlossen. Dabei verzeichneten der tschechische und der russische Aktienmarkt starke Kursgewinne, während es in Ungarn und Polen etwas moderater aufwärts ging. In Moskau zog der …





