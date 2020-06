Anleger, die bei den drei großen in London gelisteten Minenwerten eine Seitwärtsbewegung prognostizieren, können von den relativ hohen Volatilitäten profitieren und komfortable Sicherheitspuffer mit interessanten Renditechancen kombinieren.

Wer mit einer Anlage in einem (früh-)zyklischen Sektor von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren will, schaut auf die Komponenten des Stoxx Europe 600 Basic Resources (EU0009658624): Der Index umfasst derzeit 18 Firmen, deren Geschäft in der Förderung und Vermarktung von industriellen Grundstoffen (außer Öl und Gas) besteht. Die Top 3, Rio Tinto, BHP Group und Anglo American bringen bereits mehr als 50 Prozent der Indexkapitalisierung auf die Waage – ihre relativ hohe Schwankungsbreite führt zu attraktiven Renditechancen bei Seitwärtsstrategien.

Rio Tinto mit 10 Prozent Puffer (September)