Wirecard – wichtige news

Liebe Leser, eine nicht unwichtige Ad-Hoc gibt es zu Wirecard am Abend. Wichtig deshalb, weil es nicht um die Leihequoten geht, die mitunter bei 80% lagen, sondern die DWS weiter Bestände abbaut. Die Deutung überlassen wir jedem selbst, wir halten es für durchaus relevant. Im Stay-High in unserem Turbo-Dienst haben wir heute bei plus 90% in unserer Empfehlung Gewinnmitnahmen empfohlen. Dies kam zur rechten Zeit, da die Aktie etwas schwächer tendierte am Nachmittag. Wirecard bleibt ein heißes Eisen und ein prima Tradinginstrument aktuell.