Ein Konsortium rund um Mario Bauer übernimmt wesentliche Teile des Vapiano-Geschäfts in Deutschland. Der Kaufpreis liegt bei 15 Millionen Euro.Insgesamt werden 30 Vapiano-Restaurants an Bauer übergeben. Zur Vereinbarung gehört auch Assets in Australien.Das Konsortium ist zudem Bieter für das Frankreich-Geschäft von Vapiano. Dafür werden 25 Millionen Euro geboten. Hier könnte der Zuschlag in den kommenden Tagen ...