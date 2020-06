Wieder einmal leiden müssen heute SLM Solutions-Aktionäre. Schließlich stürzt die Aktie um rund sechs Prozent ab. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn neue Kaufsignale sind unverändert quasi aus dem Stand möglich. So genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Bestwert liegt bei 9,57 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Für den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 10,83 EUR. Nach diesem Indikator befindet sich SLM Solutions momentan also in Abwärtstrends. Da die Aktie über ihrer 50-Tage-Linie liegt, sind die Trends im kürzeren Zeitfenster positiv.

