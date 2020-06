Marktanalyse: DAX-Bären werden bedrohte Spezies

Offenbar haben die Bären und Pessmisten an der Börse gerade Sommerpause. Jegliche Ansatzpunkte für eine Trendwende in den vergangenen Tagen konnten von den Verkäufern nicht genutzt werden. Was wir im DAX beobachten können ist ein kraftstrotzender und schwungvoller Bullenmarkt.

Meist gehasste Rally aller Zeiten?

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten dass dieser Anstieg die meist gehasste Rally aller Zeiten an der Börse ist. Denn die Nachrichten sind insgesamt schlecht. Doch einen Crash auf Ansage hat es selten gegeben und solange Anleger immer wieder von Neuem versuchen, sich gegen den Trend zu stellen, könnten die Kurse weiter ansteigen. Leerverkäufer müssen immer wieder an neuralgischen Punkten wie zuletzt der 12.000-Punkte-Marke eindecken und befeuern damit den Aufwärtstrend noch weiter.

