Goldaktien weltweit schwach

Außenminister Heiko Maas. „Aber als exportorientierte Volkswirtschaft ist Solidarität auch in unserem eigenen Interesse: Wenn weite Teile der EU tief in der Krise stecken – wer kauft dann unsere Produkte“.Wirtschaft nach Maas: Die EZB druckt neues Geld, Deutschland nimmt dieses Geld als Kredit auf, die Kredite werden in den EU-Haushalt eingebracht und an die EU-Länder verteilt. Diese kaufen dann deutsche Produkte. Wenn diese verbraucht sind, geht das Spiel in die nächste Runde.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 49.478 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 17,87 $/oz, Vortag 18,18 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 824 $/oz, Vortag 837 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.900 $/oz, Vortag 1.898 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich stabil. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 40,31 $/barrel, Vortag 39,58 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,5 % oder 4,3 auf 118,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 6,2 %, Yamana 4,6 % und B2 Gold 4,4 %. Bei den kleineren Werten geben Alacer 8,4 %, First Mining 7,5 % und Northern Dynasty 6,9 % nach. Monument verbessern sich 7,1 % und Aura 5,3 %. Bei den Silberwerten fallen Coeur 8,9 %, SSR 8,6 % und Hecla 8,4 %. Santacruz verbessert sich 10,7 %.