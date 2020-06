Die Gewinnmitnahmen, die bei der Aurelius Aktie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche das charttechnische Bild prägten, wurden gestern mit einem deutlichen Kursgewinn beendet. Am Ende des Handels konnte der Aktienkurs von Aurelius mehr als 7 Prozent auf 17,03 Euro zulegen, intraday wurden 17,12 Euro in der Spitze erreicht. Charttechnisch wichtige für den Anteilschein der Münchener Beteiligungs-Gesellschaft war, dass die ...