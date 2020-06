Konsolidierung und Amerikanisierung: Diese Trends treiben den Markt für ESG-Rating-Agenturen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nachhaltige Investments gehören nicht nur für viele Institutionelle zur Pflicht, auch Fondsanleger wollen ihr Geld verantwortungsvoll arbeiten lassen. An ESG-Ratings herrscht kein Mangel mehr. Das ist gut, denn so können Fondsmanager sehen, wie ernst Unternehmen nachhaltiges Wirtschaften tatsächlich nehmen.Nachhaltiges Anlegen liegt voll im Trend und hat eine weitere Spezies von Bonitätswächtern hervorgebracht: Neben den bekannten Rating-Agenturen Standard and Poor's (S&P), Moody's und Fitch Ratings sind spezialisierte ESG-Datenanbieter entstanden. Sie sammeln finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen und andere Indikatoren und bereiten diese auf.Dazu nutzen sie unter anderem die große Bandbreite der Unternehmensberichte und weitere Quellen, die einen einzelnen Anleger schnell überfordern können. Zugleich nehmen die gesellschaftlichen Erwartungen an verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und Wirtschaften (Corporate Social Responsibility) zu. Zahlen belegen: Große Unternehmen arbeiten immer nachhaltiger.Seit 2017 müssen bestimmte Firmen und Konzerne bereits über sogenannte nicht-finanzielle Leistungsindikatoren berichten. Damit sind die ESG-Faktoren gemeint (engl. Abkürzung für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensstandards). Dazu zählen etwa Angaben über Emissionen in Luft, Wasser und Boden, Arbeitssicherheit sowie Anti-Korruptionsmechanismen – eine Fundgrube für Datensammler.Wie viele Facetten die ESG-Praxis haben kann, zeigt ein Blick in das Tagesgeschäft von Rolf Häßler. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für nachhaltige Kapitalanlage (NKI). Das NKI berät Profi-Investoren und bindet für diese immer wieder auch ESG-Rating-Agenturen in den Anlageprozess ein."Wenn wir beispielsweise mit einem größeren Investor ein neues ESG-Konzept für die Kapitalanlage umsetzen, gehört regelmäßig auch die Auswahl eines entsprechenden Datenanbieters dazu", erläutert Häßler und betont, dass die Eintrittsbarrieren am ESG-Datenmarkt inzwischen bereits sehr hoch seien. Neue Anbieter haben es also schwer, während die Platzhirsche unter sich bleiben und um Kunden buhlen.Gerade Fondsmanager erwarten von den Anbietern, dass sie tausende Unternehmen analysieren können, ihre Rating-Einschätzung laufend aktualisieren und ihre neuesten Erkenntnisse über Schnittstellen unmittelbar in die Analysesysteme der Auftraggeber einspeisen. Somit können diese schnell handeln, falls ein Emittent strauchelt – wie einst VW im Dieselgate-Skandal.