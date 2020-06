Evotec meldet einen neuen Auftrag für ihr Tochterunternehmen Cyprotex US, LLC. Auftraggeber des fünfjährigen Kontrakts ist die US Environmental Protection Agency (EPA). „Der Auftrag ist Teil des Computational Toxicology and Exposure Research-Projekts, mit dem die EPA das Ziel verfolgt, lösungsorientierte Forschung für die schnelle Bewertung von potenziellen Gesundheits- und Umweltrisiken bereitzustellen, die aus dem Kontakt mit ...