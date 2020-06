Diversified Alternatives: Janus Henderson Investors legt globalen Multi-Strategie-Fonds auf

Der Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund (ISIN: LU2114516706) wird von David Elms und Stephen Cain mit Sitz in London beziehungsweise Denver gemanagt. Das Produkt baut auf der langjährigen Erfahrung von Janus Henderson im Bereich Multistrategie-Investments auf. Die Gesellschaft verwaltet weltweit ein Vermögen im Umfang von 11,6 Milliarden US-Dollar in diesem Segment. Der Fonds erfüllt die UCITS-Kriterien und richtet sich vornehmlich an Finanzintermediäre und institutionelle Investoren in Europa, im Raum Asien-Pazifik und Lateinamerika.

Das Produkt bietet Anlegern einen breiten Zugang zu alternativen Assets und strebt gleichzeitig mittels separater Absicherungsstrategien die Minimierung von Risiken im Portfolio an. Es weist eine sehr geringe Korrelation mit der Entwicklung der wichtigsten Assetklassen auf und stellt für Anleger damit ein Instrument zur Diversifizierung im Rahmen eines ausgewogenen Portfolios dar.