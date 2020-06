"Trend zu nachhaltigen Strategien ist ungebrochen" | State Street Global Advisors Vertriebsduo im Interview

Obwohl das Arbeiten von zuhause in der Kundenbetreuung und im Back-Office seit Mitte März problemlos funktioniert, freuen wir uns wieder sehr auf den persönlichen Austausch mit Kunden und Kollegen.

e-fundresearch.com: Hohe Marktvolatilität trifft auf Lockdowns und Home-Office Verordnungen: COVID-19 hat zweifelsohne auch den Alltag des Fondsvertriebs radikal verändert. Wie sind Sie als State Street Global Advisors Team mit diesem Umfeld bisweilen zurechtgekommen? Wie stehen Sie Ihrer Investorenbasis auch in diesen Zeiten zur Seite?

Frank Stefes: Erstmals seit der Eröffnung unseres deutschen Büros im Jahre 1998 sehen wir uns vor die Herausforderung gestellt, unsere Kunden rein telefonisch beziehungsweise über Videokonferenzen und Webinare zu betreuen. Obwohl das Arbeiten von zuhause in der Kundenbetreuung und im Back-Office seit Mitte März problemlos funktioniert, freuen wir uns wieder sehr auf den persönlichen Austausch mit Kunden und Kollegen. Damit wir inzwischen sicherstellen können, dass unsere Kunden jederzeit mit den Informationen versorgt werden, die sie für ihre täglich Arbeit benötigen, bieten wir nunmehr wöchentliche Marktupdates in Form von Webinaren an.