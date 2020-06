Coreo kündigt am Mittwoch eine Kapitalerhöhung an. „Der Ausgabepreis je neuer Aktie beträgt EUR 1,20. Die Neuen Aktien sind ab 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt”, kündigt der Immobilien-Konzern an. Ausgegeben werden rund 1,59 Millionen neue Coreo Aktien, die sämtlich von der alex schütz familienstiftung gezeichnet werden. „Deren Stifter ist der österreichische Unternehmer und Investor Alexander Schütz, Gründer des ...