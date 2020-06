Diese Wachstumsaktie erwartet jetzt fast 2.000.000.000 US-Dollar Umsatz und könnte Investoren reich machen!

Die Coronakrise hat von einigen Unternehmen ihren Tribut gefordert. Wenn man so in die Börsenlandschaft blickt, erspäht man Unternehmen, die mit gravierenden Problemen zu kämpfen haben. Andere Unternehmen hingegen scheinen übermäßig von der gegenwärtigen Situation zu profitieren . Als ein wahrer Coronaprofiteur hat sich Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2) entpuppt.

Weshalb der Markt so viel Vertrauen in das Unternehmen gewonnen hat und den Kurs so antreibt, ist, wenn man darüber nachdenkt, glasklar. Als Anbieter einer videobasierten Kommunikationssoftware ermöglicht das Unternehmen den einfachen Informationsaustausch über Video, Telefonie und Chat. Dabei können beispielsweise auch Dateien geteilt werden.

In Zeiten, in denen ein Großteil der Arbeitnehmer im Homeoffice sitzt, muss der Zulauf an Neukunden bei Zoom recht groß gewesen sein. Offenbar geht nun das Unternehmen auch davon aus, dass die Entwicklung nachhaltiger Natur sein wird, und hebt daher die Prognose für das laufende Geschäftsjahr massiv an. Dabei werden fast 2.000.000.000 US-Dollar an Umsatz erwartet – mehr als doppelt so viel, wie im Vorjahr erwirtschaftet worden ist!

Die neuesten Quartalsergebnisse inklusive neuer Prognose

Im Zuge der Coronakrise haben laut Eric Yuan, Gründer und Geschäftsführer von Zoom, viele Menschen Zoom dazu genutzt, um ihr Leben zu erleichtern. Dabei ist die Rede von der Nutzung Zooms für die Arbeit, für Lernaktivitäten und natürlich auch für persönliche Gespräche.

Zoom scheint dabei regelrecht überrannt worden zu sein: Im ersten Quartal konnte der Dienstleister für Videokommunikation knapp 328 Mio. US-Dollar an Umsatz verbuchen. Das entspricht stattlichen 169 % mehr als im Vorjahresquartal. Die Anzahl der Kunden, die über 100.000 US-Dollar Umsatz beitragen, ist ebenfalls stark gestiegen und liegt bei 90 % im Jahresvergleich.

Ebenso ist die allgemeine Anzahl Kunden gestiegen, die mehr als zehn Angestellte haben. Desto mehr Angestellte ein Unternehmen hat, desto höher ist natürlich der Bedarf an den Dienstleistungen von Zoom, was entsprechend auch die Nutzungskosten für die Kunden in die Höhe treibt. Für das erste Quartal hat Zoom 265.400 neue Kunden dieser Sorte ausgewiesen. Das sind 354 % mehr als im Vorjahr.