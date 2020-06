NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholungsrally an den US-Börsen wird am Mittwoch aller Voraussicht nach weitergehen. Eine Stütze dürften besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft für den Monat Mai sein. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 0,8 Prozent höher bei 25 940 Punkten.

Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP bekanntgab, fielen insgesamt rund 2,8 Millionen Arbeitsplätze weg. Analysten hatten wegen der Corona-Krise einen wesentlich höheren Abbau von im Schnitt 9,0 Millionen Jobs erwartet. Der Rückgang folgt auf einen drastischen Arbeitsplatzverlust im April von knapp 20 Millionen Jobs. Die ADP-Daten gelten als Vorläufer für die Freitag erwarteten offiziellen Arbeitsmarktdaten für den vergangenen Monat.