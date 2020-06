NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Die anhaltend freundliche Stimmung an den Finanzmärkten lastet laut Händlern auf den als sicher geltenden Anleihen. So werden die Aktienmärkte erneut mit Kursgewinnen erwartet. Die Hoffnung auf weitere Lockerungen der in der Corona-Krise getroffenen Maßnahmen beflügelt die Märkte.