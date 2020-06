OHB stockt dreistelligen Millionenkreditrahmen auf

Der Bremer OHB-Konzern meldet den Abschluss eines neuen Kreditrahmenvertrags. Im Zuge des Neuabschlusses sei das Volumen der Finanzierung von 225 Millionen Euro auf 300 Millionen Euro erhöht worden, so die Norddeutschen. Vereinbart wurde eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr, wie es am Mittwoch in der Mitteilung der Gesellschaft heißt.Unter den Kreditgebern befinden sich unter ...