FRANKFURT (dpa-AFX) - Der anhaltende Optimismus an den Finanzmärkten hat den Kurs des Euro am Mittwoch deutlich über 1,12 US-Dollar gehievt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1226 Dollar gehandelt. In der Spitze stieg der Euro auf 1,1237 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte März. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1194 (Dienstag: 1,1174) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8933 (0,8949) Euro.

Die Gemeinschaftswährung profitiert bereits seit einigen Tagen von der Risikobereitschaft der Anleger, während im Gegenzug die in Krisenzeiten häufig gefragte Weltleitwährung Dollar gemieden wurde. Am Mittwoch untermauerten erfreuliche Konjunkturdaten die teils euphorische Stimmung an den Märkten. So hat sich die Stimmung der US-Dienstleister im Mai etwas stärker aufgehellt als gedacht.