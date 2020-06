Musterdepot SIW 23/2020 am 03.06.2020

Seit Drucklegung des Smart Investor 6/2020 hat der DAX eine fulminante Aufwärtsbewegung (+11,1%) hingelegt. Naturgemäß kann unser Musterdepot (+0,7%) in solch einer Euphorie-Phase nicht mithalten – dies ist unserer glättenden, nachhaltigen Anlagestrategie geschuldet, die eben gerade nicht auf kurzfristige Performance ausgerichtet ist. Damit verzichten wir zwar in Hochphasen auf Performancepunkte, kommen aber gleichzeitig in Crashphasen nicht so stark unter die Räder. Ein Blick auf die …