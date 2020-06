Citywire Deutschland Awards 2020: Lloyd Fonds zwei Mal als beste Fondsgesellschaft ausgezeichnet

Beste Fondsgesellschaft in zwei Kategorien

Portfoliomanager und Small Cap-Experte Dr. Maximilian Thaler erhielt zudem das begehrte AAA-Rating

Der in Hamburg ansässige Vermögensverwalter Lloyd Fonds hat doppelten Grund zur Freude. Der Finanzverlag Citywire hat Lloyd Fonds zwei Mal als beste Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Wie das Unternehmen mitteilt, seien jeweils der Award für die beste Fondsgesellschaft für „Anleihen - Global Flexible“ (Lloyd Fonds AG) als auch der für „Mischfonds - Flexibel EUR“ (SPSW Capital GmbH) an das Unternehmen verliehen worden. In die Bewertung würden Leistung und Expertise im jeweiligen Sektor als Ganzes einfließen. Schlüsselkomponenten für das Rating seien Fondsperformance, Erfahrung der einzelnen Manager sowie die Höhe des Fondsvermögens. Citywire hatte zum fünften Mal die Citywire Deutschland Awards vergeben. Dafür verlieh der Verlag Auszeichnungen für insgesamt dreizehn Sektoren.