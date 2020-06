Am Abend publiziert Wirecard ein zweiseitiges Statement zur aktuellen Situation des Unternehmens. Dabei wird einerseits die Prognose für 2020 bestätigt. Andererseits beschäftigt man sich erneut mit dem KPMG-Bericht, der am 28. April publiziert wurde und geht auf verschiedene Details aus dem Bericht ein.Wirecard betont in der Stellungnahme, dass man einen starken zusätzlichen Anstieg der Onlinetransaktionen in Asien und Europa ...