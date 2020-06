Der Jahresauftakt von GK Software war zugleich das bisher stärkste Quartal in der Firmenhistorie. Vor allem bei den Bestandskunden läuft es gut. Auch hat man neue Kunden in den USA und Südafrika gewonnen. Aufgrund der aktuellen Krise wird die Digitalisierung im Einzelhandel offenbar beschleunigt. Hier bietet GK Software neue Lösungen an.Die weitere Geschäftsentwicklung von GK Software in 2020 ist aber schwer vorhersehbar. Die ...