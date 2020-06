Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in Deutschland stieg im Mai um 169.000 auf 2.813 Millionen und beläuft sich nun auf 6.1%. Hiervon unbeeindruckt legt der DAX weiter zu und hat das Ziel im Bereich von 13150 Punkten weiterhin im Visier.

Aus Charttechnisches Sicht macht das absolut Sinn. Unser Ziel von 13 tausend Punkten wurde in Anbetracht der aktuellen Wirtscchatssituation noch vor ein paar Wochen als völlig illusorisch angesehen. Wir ich schon so oft schrieb, die Börsen spiegeln nicht die aktuelle Situation der Wirtschaft wieder sondern die Erwartung an die Zukunft.