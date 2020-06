Jetzt gibt es natürlich wieder sehr viele kluge Köpfe, die der Meinung sind, dieser Markt sei am Ende. Nun, so wie aktuell die Dinge stehen, und dies zeichnet sich auch bei den Einstiegen in die Einzelaktien ab, sind wir alles andere als am Ende, sondern haben gerade mal das Warmup hinter uns gebracht.

Wir stehen mit unserer Position aktuell ca. 500 Punkte im Gewinn. Aber das soll erst der Anfang sein.

Das Ziel der aktuell wahrscheinlich laufenden Welle iii liegt bei 29661 Punkten. Die Jahresziele von 35 bis 37tsd Punkten sind weiterhin aktiv, wir werden bis dahin massiv aufstocken wie wir es mit den Einzelaktien des DOW30 die letzten Tage schon gemacht haben!

Für den laufenden Trade werden wir den Stopp wahrscheinlich im Laufe des heutigen oder morgigen Handelstages nachziehen. Erstmal lassen wir diesen laufen und müssen imminent auch damit rechnen, dass aus der Region 26000 bis 26200 Punkte eine kleinere Gegenbewegung des Marktes erfolgen wird. Gegebenenfalls nutzen wir diese sogar, um direkt weiter aufzustocken.

Wir suchen aktuell nach einer Möglichkeit für einen weiteren Einstieg und werden diesen eingehen sobald unsere Indikatoren uns ein positives Signal geben.

