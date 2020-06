Brent hält sich auf hohem Niveau und läuft den Bereich von $39.70 an. Auch wenn wir davon ausgehen, dass sich der Markt auf den letzten Metern vor einem Zwischenhoch in Welle [i] in Rot befindet, liegt uns hierfür noch keine Bestätigung vor.

Folglich muss eine weitere Ausdehnung nach wie vor mit eingeplant werden. Zwar steht in Brent ein Zwischenhoch an, letztlich gehen wir jedoch nach der anstehenden Gegenbewegung in Richtung $26 von deutlich höheren Notierungen aus.